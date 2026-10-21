2 ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸੰਕਟ? ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ CO2 ਨਿਕਾਸ ਕਣਕ 'ਚ ਘਟ ਰਹੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹਨ।
Published : October 21, 2026 at 8:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: (EB Prime Team) ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਧਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੁਣ ਕਣਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ CO2 ਨਿਕਾਸ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੱਤ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 40% ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਬਰੈੱਡ, ਪਾਸਤਾ, ਨੂਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 3 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 173 ਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਟੇ ਦੀ ਖਪਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਿਊਨਿਖ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ
ਖੇਤ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਗਾਈ। ਪਹਿਲਾ - ਆਮ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ CO2 ਨਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 426 ppm (ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੱਸੇ) ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇ ਹੋਏ CO2 ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ 546 ppm ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਾਰਬਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਗਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਵਧ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਚਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲੂਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ CO2 ਪੱਧਰਾਂ ਹੇਠ ਉਗਾਈ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ-ਰੋਧਕ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੋਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਉਪਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 425 ਪੀਪੀਐਮ ਸੀ, 2050 ਤੱਕ 600 ਪੀਪੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼
ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 30-40 ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20.5 ਤੋਂ 30.5 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਰੋਟੀ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 15 ਤੋਂ 22 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (mukesh.mishra@etvbharat.com)
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