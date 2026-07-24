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ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ CJP ਵਫ਼ਦ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਉੱਤੇ ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ- ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ...

ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਹਾ- ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

Abhijeet Dipke new video
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ CJP ਵਫ਼ਦ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਉੱਤੇ ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ... (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 24, 2026 at 9:18 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ, 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨਮ ਸਰ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੈ।"

ਸੀਜੇਪੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸੀਜੇਪੀ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ।

ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ...

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨਮ ਸਰ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।"

ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਨਮ ਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

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