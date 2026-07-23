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ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ

ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹਲਾਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ।

JANTAR MANTAR PROTEST TURNS VIOLENT
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ,ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 23, 2026 at 8:51 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਏਸੀਪੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਖ਼ਮੀ:

ਹਿੰਸਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

'ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ'

ਤਣਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

JANTAR MANTAR PROTEST TURNS VIOLENT
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ (ETV Bharat)

'ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ'

ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 8:15 ਵਜੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ RAF ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਖੋਹ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ RAF ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।

JANTAR MANTAR PROTEST TURNS VIOLENT
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ (ETV Bharat)

ਟਾਲਸਟਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ:

ACP ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਟਾਲਸਟਾਏ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਜਨਪਥ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਟਾਲਸਟਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ACP) ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ (IPS) 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ACP ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RML ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

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ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
JANTAR MANTAR PROTEST TURNS VIOLENT

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