Interview: 'ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ', ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : August 3, 2026 at 10:17 PM IST
ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।"
'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ'
ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?"
'ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ'
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡਿਗਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ; ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।"
"ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ... ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ; ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।"- ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ
'ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ'
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ; ਸਗੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ?"
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ?"
ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਸਾਕਸ਼ੀ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਾਂਗੇ।"
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