CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ" ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਸਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ।
Published : November 25, 2025 at 7:27 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ "ਅਪਵਾਦ ਹਾਲਾਤਾਂ" ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੋਰਟਰੂਮ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ?
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਏਓਆਰਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਿਨ ਨਾਇਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਭਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਅਸਧਾਰਨ" ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਸਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
CJI ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਲਿੱਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ; ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ... ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ।"
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ" ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਕੀਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।