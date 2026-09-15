ਜਨਤਾ ਦਾ 'ਭਰੋਸਾ' ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ: CJI
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ।
Published : September 15, 2026 at 2:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ 'ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ।'
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਤਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਹੀ, ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਕਸਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।"
"ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ"
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੈ।"
"ਬੇਦਾਗ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਪਲ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਬੇਦਾਗ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਇੱਕਲਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਆਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਤ ਭਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ "ਫਿਕਸਰ ਵਕੀਲਾਂ" ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ "ਫਿਕਸਰ ਵਕੀਲਾਂ" ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"