ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਨੁਜ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 (CSE) ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 6, 2026 at 4:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਜ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁਵੇ ਐਮ ਅਤੇ ਆਕਾਂਸ਼ ਢੁੱਲ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼'
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੁੱਲ 958 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ), ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (ਆਈਐਫਐਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।'
STORY | Anuj Agnihotri tops 2025 civil services exam; 958 candidates qualified: UPSC— Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2026
Anuj Agnihotri has topped the civil services examination 2025, the results of which were declared by the Union Public Service Commission (UPSC) on Friday.
Rajeshwari Suve M and Akansh Dhull… pic.twitter.com/6FXVyJgfNw
'ਸਹੂਲਤ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਤ'
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ 1,087 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ "ਸਹੂਲਤ ਕਾਊਂਟਰ" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ/ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 23385271 / 23381125 / 23098543 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'958 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼'
ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 958 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਜਨਰਲ: 317
ਈਡਬਲਯੂਐਸ: 104
ਓਬੀਸੀ: 306
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ: 158
ST: 73
ਇਨ੍ਹਾਂ 958 ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਬੀਡੀ (ਦਿਵਯਾਂਗ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 42 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1087 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਆਈਏਐਸ: 180
- ਆਈਐਫਐਸ: 55
- ਆਈਪੀਐਸ: 150
- ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਗਰੁੱਪ 'ਏ'): 507
- ਗਰੁੱਪ 'ਬੀ' ਸੇਵਾਵਾਂ: 195
ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 258 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- 348 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ UPSC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ upsc.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ
- ਅਨੁਜ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ
- ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁਵੇ ਐਮ
- ਆਕਾਂਸ਼ ਧੂਲ
- ਰਾਘਵ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
- ਈਸ਼ਾਨ ਭਟਨਾਗਰ
- ਜ਼ਿੰਨੀਆ ਅਰੋਰਾ
- ਏ.ਆਰ. ਰਾਜਾ ਮੋਹਿਦੀਨ
- ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ
- ਆਸਥਾ ਜੈਨ
- ਚਮਕਦਾਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ
UPSC ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਜ਼ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਮੇਨਜ਼ ਦੇ 1750 ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ 275 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।