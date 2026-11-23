CISF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ? ASI ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
Published : November 23, 2026 at 10:36 AM IST
ਆਗਰਾ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ, ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਚੀਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
CISF ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ASI ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਮਿਤਾ ਐਸ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ CISF ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ASI ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ CISF ਕੋਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜਿਦ ਨੇ ASI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੇਟ 'ਤੇ CISF ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਾਜਿਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਜਿਦ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ CISF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
CISF ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਿਸ਼ੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।