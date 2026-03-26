ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਾਲ
ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, X, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
Published : March 26, 2026 at 7:32 PM IST
ਅਮਰਾਵਤੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀਆਈ) ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ, ਅਲ-ਹਾਕਿਮ ਸ਼ਕੂਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਅਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀਆਈ) ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਹਾਕਿਮ ਸ਼ਕੂਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕੂਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਕੂਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੋਹੇਲ ਬੇਗ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ), ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਵਰਗੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਜਿਹਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੋਹੇਲ ਬੇਗ ਅਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਹਾਦ ਲਈ ਮਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੈਫੁੱਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਕ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੈਫੁੱਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕੂਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ।
ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀਆਈ) ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਅਹਿਮਦ (ਦਿੱਲੀ), ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ (ਜੋਧਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ), ਸ਼ੇਖ ਫਯਾਜ਼ ਰਹਿਮਾਨ (ਮੁੰਬਈ), ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ (ਪੁਣੇ), ਮੀਰ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ (ਬੰਕੁਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਅਜਮਾਨਉੱਲਾ ਖਾਨ (ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਬਿਹਾਰ), ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਦਿਲਖੁਸ਼ (ਦਰਭੰਗਾ, ਬਿਹਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।