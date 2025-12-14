ETV Bharat / bharat

ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ 'ਬਾਲ ਸਿਪਾਹੀ'

ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

DEHRADUN IMA POP 2025
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਫਸਰ ਕੈਡਿਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ।

ਪਾਸ ਆਊਟ ਪਰੇਡ 'ਚ ਬਾਲ ਸਿਪਾਹੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ 'ਬਾਲ ਸਿਪਾਹੀ' ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ।

DEHRADUN IMA POP 2025
ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ- ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। (Etv Bharat)

ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ

ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

DEHRADUN IMA POP 2025
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ (Etv Bharat)

ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੇਜਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।"

DEHRADUN IMA POP 2025
ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ (Etv Bharat)

ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ।

DEHRADUN IMA POP 2025
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। (Etv Bharat)

'ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ'

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਫੌਜ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"

