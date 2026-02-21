ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਾਮਲਾ; ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Published : February 21, 2026 at 1:24 PM IST
ਬਾਂਦਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਬਾਂਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਜੇਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਭਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਰਾਮ ਭਵਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾਵਤੀ, ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਤੋਂ 34 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਭਵਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 34 ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਵਨ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਭਵਨ ਦੁਆਰਾ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਲੱਖ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 34 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਾ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨੇ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਮ ਭਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਮ ਭਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਮ ਭਵਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਪਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਂਦਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।