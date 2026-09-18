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ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, ਫੀਸ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹੇਗਾ।

PASSPORT NEW RULES
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2026 at 11:07 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਪਾਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਵੈਲਿਡ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ):

  • ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ (36 ਪੰਨੇ): ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,000 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ₹1,750 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
  • ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ (36 ਪੰਨੇ): ਫੀਸ ₹3,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹4,250 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ (Adults)

  • ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ (36 ਪੰਨੇ): ਹੁਣ ₹1,500 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹2,500 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।
  • ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ (60 ਪੰਨੇ): ਹੁਣ ਜੰਬੋ ਬੁਕਲੇਟ ਲਈ ₹2,000 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹3,500 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
  • ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ (36 ਪੰਨੇ): ਫੀਸ ₹3,500 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹5,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
  • ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ (60 ਪੰਨੇ): ਹੁਣ ₹4,000 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹6,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
  • ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ (ਤਤਕਾਲ 60 ਪੰਨੇ) : ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ₹5,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹8,500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

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ਬਦਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ
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