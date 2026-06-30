250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ 4 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ, ਰੈਸਕਿਊ ਜਾਰੀ
ਅੰਬਾਲਾ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ 250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ।
Published : June 30, 2026 at 2:03 PM IST
ਅੰਬਾਲਾ/ਹਰਿਆਣਾ : ਧਨਯੋੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡਾ 250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੱਚਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ। 4 ਸਾਲਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚਾ 250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"