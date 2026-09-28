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ਫ੍ਰੀ ਗੋਲਡ ਰਿੰਗ ਸਕੀਮ: CM ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਯੋਗ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ 'ਗੋਲਡ ਰਿੰਗ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ।

Chief Minister Vijay launched the Thaimaman Gold Ring Scheme
ਮੁਫ਼ਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸਕੀਮ (PTI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 28, 2026 at 3:28 PM IST

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ਮਦੁਰਾਈ: ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਥਾਈ ਮਾਮਨ ਥੰਗਾ ਮੋਥੀਰਮ' (Thai Maman Thanga Mothiram) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ-ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ।

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਗੂਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1.28 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਅੰਗੂਠੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ-ਪਰੂਫ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹755.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7.8 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4.2 ਲੱਖ ਜਣੇਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

22 ਜੂਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 107 ਹੱਬ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਰਿੰਗ' ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਮਿਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਂਟ ਕੋਹੋਰਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ' (PICME) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ RCH ID ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਂਗਲਪੱਟੂ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ 'ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ' ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਵਿਜੇ ਦਾ ਮਦੁਰਾਈ ਦੌਰਾ

ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ 10 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ 'ਮਹਾਕੁੰਭਭਿਸ਼ੇਕ' (ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਵਿੱਤਰਕਰਨ ਸਮਾਰੋਹ) ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ — ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਐਨ. ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ — ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

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THAIMAMAN GOLD RING SCHEME
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ
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