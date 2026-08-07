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ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸਰਜਰੀ, ਸੀਐਮ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲ

ਸੀਐਮ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।

MITHUN CHAKRABORTY IN HOSPITAL
ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹਾਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 8:22 PM IST

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ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ। ਮਿਥੁਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਿਥੁਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜਾਧਵਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਿਥੁਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।"

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥੁਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਥੁਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਟਾਰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ।

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MITHUN CHAKRABORTY IN HOSPITAL
ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ
ਮਿਥੁਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ
FILM ACTOR MITHUN CHAKRABORTY
MITHUN CHAKRABORTY IN HOSPITAL

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