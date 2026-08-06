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ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ।

Chief election commissioner Gyanesh Kumar
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2026 at 9:12 AM IST

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ਆਗਰਾ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ SIR 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ETV Bharat)

CEC ਦਾ ਤੰਜ

ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ SIR ਗ਼ਲਤ ਹੈ। SIR ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SIR ਸਮਝਾਇਆ। ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।" - ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

Chief election commissioner Gyanesh Kumar
ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਵੋਟਰ ਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ?

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।"

ਵੋਟਰ ਹਰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। - ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

Chief election commissioner Gyanesh Kumar
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ETV Bharat)

SIR ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

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GYANESH KUMAR
CEC
SIR PROCESS
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
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