ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ: ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਪਹੁੰਚੀ, 20 ਜ਼ਖਮੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ MEMU ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 5, 2025 at 9:10 AM IST

4 Min Read
ਬਿਲਾਸਪੁਰ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੋਰਬਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ MEMU ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੈਰਾਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੌਤੌਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੇਵਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 20 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਟਰੈਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ (ETV Bharat)

MEMU ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾ!

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Commissioner of Railway Safety – CRS) ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ

ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਿਮਸ, ਰੇਲਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਈਸੀਆਰ ਨੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ETV Bharat)

ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

1. ਮਥੁਰਾ ਭਾਸਕਰ, ਔਰਤ, 55 ਸਾਲ

2. ਚੌਰਾ ਭਾਸਕਰ, ਪੁਰਸ਼, 50 ਸਾਲ

3. ਸ਼ਤਰੂਘਨ, ਪੁਰਸ਼, 50 ਸਾਲ

4. ਗੀਤਾ ਦੇਬਨਾਥ, ਔਰਤ, 30 ਸਾਲ

5. ਮਹਿਨੀਸ਼ ਖਾਨ, ਔਰਤ, 19 ਸਾਲ

6. ਸੰਜੂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਪੁਰਸ਼, 35 ਸਾਲ

7. ਸੋਨੀ ਯਾਦਵ, ਔਰਤ, 25 ਸਾਲ

8. ਸੰਤੋਸ਼ ਹੰਸਰਾਜ, ਪੁਰਸ਼, 60 ਸਾਲ

9. ਰਸ਼ਮੀ ਰਾਜ, ਔਰਤ, 34 ਸਾਲ

10. ਰਿਸ਼ੀ ਯਾਦਵ, 2 ਸਾਲ

11. ਤੁਲਾਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਰਸ਼, 60 ਸਾਲ

12. ਅਰਾਧਨਾ ਨਿਸ਼ਾਦ, ਔਰਤ, 16 ਸਾਲ

13. ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਰਸ਼, 29 ਸਾਲ

14. ਅੰਜੁਲਾ ਸਿੰਘ, ਔਰਤ, 49 ਸਾਲ

15. ਸ਼ਾਂਤਾ ਦੇਵੀ ਗੌਤਮ, ਔਰਤ, 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ

16. ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੁਮਾਰ, ਪੁਰਸ਼, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ

17. ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪੁਰਸ਼, 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ

18. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਪੁਰਸ਼, 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ

19. ਨੀਰਜ ਦੇਵਾਂਗਨ, ਪੁਰਸ਼, 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ

20. ਰਾਜੇਂਦਰ ਮਾਰੂਤੀ ਬਿਸਾਰੇ, ਪੁਰਸ਼, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ

ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਲ

ਇੱਕ ਔਰਤ, ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਵਸਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਰਾਮਨਗਰ ਪਾਰਾਘਾਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9098180314 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ (ETV Bharat)

ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  • ਬਿਲਾਸਪੁਰ – 7777857335, 7869953330
  • ਚੰਪਾ – 8085956528
  • ਰਾਏਗੜ੍ਹ – 9752485600
  • ਪੇਂਦਰਾ ਰੋਡ – 8294730162
  • ਕੋਰਬਾ – 7869953330

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ (ETV Bharat)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਈਂ ਨੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲਾਲ ਖੰਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਬੈਜ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੀਪਕ ਬੈਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

BILASPUR TRAIN ACCIDENT
CHHATTISGARH BIG NEWS
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ
