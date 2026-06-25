ETV Bharat / bharat

ਨਸ਼ੇੜੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਭੇਜੀ ਵਾਪਸ, ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਮੁਸਕਾਨ ਬਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਕਨ, ਕੌਂਸਲਰ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸਮੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

BRIDE REFUSES TO MARRY DRUNK GROOM
ਨਸ਼ੇੜੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਭੇਜੀ ਵਾਪਸ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 8:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜੰਜਗੀਰ ਚੰਪਾ (ਛਤੱਸੀਗੜ੍ਹ): 23 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਸਮਾਂਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾੜਾ ਖੋਖਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਕਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਲਾੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਰਾਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹਿਸ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਾਤ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ।

ਹਰ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਬਰਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੰਜਗੀਰ ਚੰਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਸਮਾਂਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਖੋਖਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਾਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਰਾਤ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ।

BRIDE REFUSES TO MARRY DRUNK GROOM
ਮੁਸਕਾਨ (ETV Bharat)

ਲਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ

ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਲਾੜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਲਹਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੁਸਕਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

BRIDE REFUSES TO MARRY DRUNK GROOM
ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ (ETV Bharat)

ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਚੰਪਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।" - ਮੁਸਕਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਲਾੜੀ

BRIDE REFUSES TO MARRY DRUNK GROOM
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। (ETV Bharat)


ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਲੂਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।

BRIDE REFUSES TO MARRY DRUNK GROOM
ਜਾਂਜਗੀਰ ਚੰਪਾ ਵਿੱਚ, ਲਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ (ETV Bharat)

"ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।" - ਸਵਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਮਾਂ

ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਲੈਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

"ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੋਸਮੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਲਾੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲਾੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ" - ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਐਸਪੀ, ਜੰਜਗੀਰ ਚੰਪਾ

BRIDE REFUSES TO MARRY DRUNK GROOM
ਲਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ (ETV Bharat)

ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ - ਜਨਮੇਜੈ ਮਹੋਬੇ, ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜੰਜਗੀਰ ਚੰਪਾ

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

TAGGED:

JANJGIR CHAMPA POLICE
ਜੰਜਗੀਰ ਚੰਪਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸਮੰਡਾ ਪਿੰਡ
ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ
CHHATTISGARH BRIDE MUSKAAN STEP
BRIDE REFUSES TO MARRY DRUNK GROOM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.