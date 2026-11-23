ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 70 ਫੁੱਟ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ; ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
Published : November 23, 2026 at 11:24 AM IST
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: : ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਓਰਛਾ ਰੋਡ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਟਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 35 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ 70 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
12 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ 12 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ, ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਚੀਕਦੀ ਹੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਗਈ।
ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੂਹ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਟਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ (35), ਅਤੇ ਉਸਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਲ ਹਾਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਓਰਛਾ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਖੇਤ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਸੁਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਛਤਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਲਿਤਾ ਯਾਦਵ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
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