ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ...
ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : February 17, 2026 at 6:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੋਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਬਣਿਆ ਆਧਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ: ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਆਟਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ" ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹9 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।