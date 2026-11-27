ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾਨ
ਟੀਟੀਡੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਟੀਡੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 9:49 PM IST
ਤਿਰੂਮਾਲਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਰਧਮਾਨ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਮਾਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ (ਟੀਟੀਡੀ) ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਈਓ ਵੈਂਕਈਆ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹208 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ 121 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੂਮਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਰਧਮਾਨ ਜੈਨ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਟੀਟੀਡੀ ਨੂੰ ₹6 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਟੀਟੀਡੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਟੀਡੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। "ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਜੈਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਵਰੂ ਨੂੰ 121 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ," ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 106 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਟੀਟੀਡੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਵਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 106 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਅੰਮਾਵਰੂ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਨਹੁੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੇਨ, ਤਾਜ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਲਈ ਜੈਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿਰੂਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧਯੁਗੀ ਰਾਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦੇਵਰਾਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੈਨ ਜੋੜੇ ਤੱਕ, ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੱਲਵ, ਚੇਰਾ, ਚੋਲ ਅਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ।" ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦੇਵਰਾਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।
ਟੀਟੀਡੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੀਟੀਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 5,000 ਮੰਦਰ
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਟੀਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 5,000 ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 'ਅੰਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦਮ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟੀਟੀਡੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।"
(ਇਨਪੁਟਸ: ਪੀਟੀਆਈ)
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