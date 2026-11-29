ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, ਘਟਿਆ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Nainital Fruit Production Study: ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 29, 2026 at 8:31 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: 1990 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਤਲਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 0.34°C ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੇਬ, ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ, ਅੰਬ, ਆੜੂ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ- ਰੋਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਅਧਿਐਨ: ਕੁਮਾਉਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ. ਚਨਿਆਲ ਨੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਕੁਮਾਉਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਤੇ ਉਚਾਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ" (Impact of altitudinal climate variability on fruit productivity in the Kumaun Himalaya) ਹੈ, 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ "ਡਿਸਕਵਰ ਅਰਥ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ" (Discover Earth Observation) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਖੇਤੀ- ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ (agro-climatic zones) ਵਿੱਚ ਵੰਡਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਤਲਹਟੀ (600 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ), ਮੱਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ (600 ਤੋਂ 1,200 ਮੀਟਰ), ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ (1,200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ERA5- Land ਸੈਟੇਲਾਈਟ- ਅਧਾਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 2003 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਵਰਖਾ, ਸਤਹੀ ਤਾਪ ਪ੍ਰਵਾਹ (surface heat flow) ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ (statistics) ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਹਰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 0.34°C ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਲ-ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 'ਠੰਢ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ' (chill hours) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਢ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਆੜੂ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਨ ਅਤੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 0 ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਠੰਡ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਭੱਗ 4,251 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਾਈ (ਹੇਠਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਭੂ- ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 600 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਅੰਬ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਵਰਗੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 600 ਤੋਂ 1,200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆੜੂ, ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਵਰਗੇ ਗੁਠਲੀਦਾਰ ਫਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਦਕਿ 1,200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਬ ਅਤੇ ਖੁਰਮਾਨੀ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਤਲਹੱਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ 2.58 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਾਇਆ। ਤਲਹਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 4.86°C ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ-ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 2.28°C ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਚਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਹੱਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 50.80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਹਟੀ ਨਾਲੋਂ 97.30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਮੱਧ-ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 46.50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ,ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਲਾਂ ਅੰਬ, ਸੰਤਰਾ, ਆੜੂ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ, ਖੁਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਗੁਠਲੀ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ' (stone fruits)—ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ ਅਤੇ ਆੜੂ—ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ ਲਈ 178.27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆੜੂ ਲਈ 100.21 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਤਲਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 595.02 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 84.47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਔਸਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 279.35 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 76.53 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਿਹਾ।
ਮੱਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂਬੁਖਾਰਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 1,774.22 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 178.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆੜੂਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 1,009.25 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਿਹਾ। ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 2,297.83 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 165.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 754.4 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 115.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸੀ। ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 473.8 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 42.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਮਲਟੀਪਲ ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਮਾਡਲ' (multiple linear regression model) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਵਰਖਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 13% ਤੋਂ 41% ਤੱਕ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 41%, ਅੰਬਾਂ ਵਿੱਚ 35.5%, ਆਲੂਬੁਖਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 26.4%, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 17.9%, ਆੜੂਆਂ ਵਿੱਚ 16%, ਸੇਬਾਂ ਵਿੱਚ 13.4% ਅਤੇ ਖੁਰਮਾਨੀ ਵਿੱਚ 22.5% ਦਾ ਅੰਤਰ (ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਤੱਤ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਠੰਡ (ਪਾਲਾ), ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਲ-ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਧੇਰੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਢਲਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਜੋ ਕਿ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂਖਮ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਫਸਲਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ। ਤਦ ਹੀ ਕੁਮਾਊਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਖੋਜਕਰਤਾ, ਕੁਮਾਊਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਕੁਮਾਊਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਠੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਨਮੀ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ-ਪੱਧਰੀ ਮੌਸਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।
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