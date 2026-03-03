ETV Bharat / bharat

3 ਮਾਰਚ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਾਣੋ ਸਮਾਂ

ਫਾਲਗੁਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵਧਦਾ ਚੰਦਰਮਾ) ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਭ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (Canva)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 3 ਮਾਰਚ, 2026, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵੈਕਸਿੰਗ ਚੰਦਰਮਾ) ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਹੈ।

3 ਮਾਰਚ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਣ
  3. ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ
  4. ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  5. ਤਿਥੀ: ਪੂਰਨਿਮਾ
  6. ਯੋਗ: ਸੁਕਰਮਾ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮਾਘ
  8. ਕਰਨ: ਬਾਵਾ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:45
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 6:21
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ:ਸ਼ਾਮ 6:21
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਨਹੀਂ
  15. ਰਾਹੁ ਕਾਲ: 15:27 ਤੋਂ 16:54
  16. ਯਮਗੰਢ: 11:06 ਤੋਂ 12:33

ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਘ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 13:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪੂਰਵਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਯਾਤਰਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:27 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:54 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

