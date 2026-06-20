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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ NEET-UG 2026 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ: 3,800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ NEET-UG 2026 ਲਈ ਸੱਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 3,800 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠਣਗੇ।

NEET UG 2026 CHANDIGARH
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ NEET-UG 2026 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ (File photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 20, 2026 at 6:59 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET-UG) 2026 ਦੇ ਸਫਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 3,800 ਉਮੀਦਵਾਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੱਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੱਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ NEET-UG 2026 ਲਈ ਸੱਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

CAPF ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CAPF) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ।"

ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੈਮਰ

ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ NTA ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।"

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੈਧ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।"

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