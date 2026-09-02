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ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਉਮਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

CHANDIGARH MOBILE MEDICAL TEAM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 2:38 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, GMSH-16 ਨੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।

CHANDIGARH MOBILE MEDICAL TEAM
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ (Etv Bharat)

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ

ਡਾ. ਸੁਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਜੇਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ, ਜਨਰਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।"

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

CHANDIGARH MOBILE MEDICAL TEAM
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕੰਮ (Etv Bharat)

ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਲਾਹ

ਡਾ. ਸੁਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੈਨੀਓਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"

ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਹੂਲਤਾਂ

GMSH-32 ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ ਐਲਡਰਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।

CHANDIGARH MOBILE MEDICAL TEAM
ਮਦਦ ਲਈ ਨੰਬਰ (Etv Bharat)

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ

ਡਾ. ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ
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ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
CHANDIGARH MOBILE MEDICAL TEAM

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