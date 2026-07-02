ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹੁਣ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਝ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ AAY ਅਤੇ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : July 2, 2026 at 5:46 PM IST
ਪੰਚਕੂਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (AAY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀਐਨਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੂਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੂਪਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੂਪਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੇੜਲੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਿੱਧੇ DBT ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC)-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
75 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਈਏਐਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 75,000 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ, 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (ਕੂਪਨ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਕੂਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੂਪਨ/QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਰਟ-ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋੜੀਂਦਾ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ-ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ iOS ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਐਨਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਫੰਡ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਐਨਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ, ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਣ (3100 ਲੰਬਿਤ)
- ਧਨਾਸ (2100 ਲੰਬਿਤ)
- ਮਲੋਆ (1900 ਲੰਬਿਤ)
- ਸੈਕਟਰ 25 (500 ਲੰਬਿਤ)
- ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਬੁੜੈਲ (900 ਲੰਬਿਤ)
- ਸੈਕਟਰ 52/ਕਝਹੇੜੀ (1100 ਲੰਬਿਤ)
- ਸੈਕਟਰ 56/ਪਲਸੋਰਾ (900 ਲੰਬਿਤ)
- ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ (800 ਲੰਬਿਤ)
- ਬਾਪੂਧਾਮ ਕਲੋਨੀ (800 ਲੰਬਿਤ)
- ਮਨੀਮਾਜਰਾ (RIMT ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ) (2400 ਲੰਬਿਤ)
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਐਨਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ (PNB Digital Rupee) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ (PNB Digital Rupee) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਲੋਆ, ਮੌਲੀਜਾਗਰਾਂ/ਦਰਵਾ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਧਨਾਸ, ਸੈਕਟਰ 25, ਬੁੜੈਲ, ਕਝਹੇੜੀ, ਰਾਮਦਰਬਾਰ, ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਅਤੇ ਪਲਸੋਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ (PNB Digital Rupee) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪੀਐਨਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ (PNB Digital Rupee) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-2068 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।