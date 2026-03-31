ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ "ਬਬਲੂ ਸ਼ਾਹ ਪਰੌਂਠਾ ਵਾਲਾ" ਬਣਿਆ ਫੂਡ ਲਵਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਬਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

BABLU SHAH PARATHA CHANDIGARH
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਬਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਸਟਾਲ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 31, 2026 at 5:30 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਟਕੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ, "ਬਬਲੂ ਸ਼ਾਹ ਪਰੌਂਠਾ ਵਾਲਾ" ਦੀ ਸਟਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਣ ਲਈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਲੋਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਬਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਚਰਚੇ

ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਜ਼ੇ ਪਰੌਂਠੇ

ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਰੌਂਠੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਆਲੂ, ਪਨੀਰ, ਬੰਦਗੋਭੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪਰੌਂਠੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੇਸਟੀ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਕੌਫੀ ਇਸਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਰੌਂਠੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ।"

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਦੀ ਪਰੌਂਠੇ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਅੰਕੁਰ ਕਟਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਗਾਹਕ

ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਕੌਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪਰੌਂਠੇ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਆਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ।

ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ

ਦਰਅਸਲ, ਬਬਲੂ ਸ਼ਾਹ 1995 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਅਨੁਭਵ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

