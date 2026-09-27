ਬਦਰੀਨਾਥ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਡੀਜੇ ਕੰਸਰਟ ? ਡੀਐਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Published : September 27, 2026 at 10:36 AM IST
ਚਮੋਲੀ/ਉਤਰਾਖੰਡ: 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਅਰਾਈਵਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਭੂਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਤਸਵ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੇਹਰ ਸਮੇਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੇਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
#SHOCKING - बद्रीनाथ धाम में DJ एवं संगीत समारोह? यह देवभूमि की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। बद्रीनाथ धाम केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, करोड़ों सनातनियों की आस्था का पवित्र केंद्र है। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित यह धाम हिमालय की शांत, आध्यात्मिक और तपोभूमि पर भगवान बद्रीनारायण की उपासना का केंद्र रहा है। जिस पवित्र धाम की आध्यात्मिक गरिमा और शांत वातावरण को सदियों से संरक्षित रखा गया, वहाँ तेज़ संगीत, DJ और मनोरंजन आधारित आयोजनों को बढ़ावा देना गंभीर चिंतन का विषय है। हिमालय हमारी सनातन परंपरा में केवल पर्वत नहीं, देवभूमि और तपोभूमि है। यहाँ की प्रकृति, आध्यात्मिक वातावरण और धार्मिक मर्यादाओं का संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। देवभूमि को पर्यटन और मनोरंजन के बाजार में बदलने के बजाय उसकी आध्यात्मिक पहचान को सुरक्षित रखना होगा। हिन्दू श्री फाउंडेशन पूजनीय शंकराचार्यों, संत-महात्माओं और सनातन समाज से आग्रह करता है कि वे ऐसे आयोजनों के संबंध में अपनी स्पष्ट आवाज़ उठाएँ और सरकार से भी आग्रह करें कि बद्रीनाथ सहित सभी प्रमुख तीर्थधामों की धार्मिक मर्यादा एवं पवित्रता सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। धाम हमारी आस्था हैं, मनोरंजन के केंद्र नहीं। देवभूमि की मर्यादा - हम सबकी जिम्मेदारी। ॥ मन्दिरं रक्षति रक्षितम् ॥ #uttrakhand #badrinath— Hindu Shree Foundation (@HinduShree_foun) September 25, 2026
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਪੁਰੋਹਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਾਰਧਾਮ ਤੀਰਥ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਯੋਤੀਰਮਠ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਚੈਤਨਯ ਮੁਕੁੰਦਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣਾ ਵਰਜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਸਥਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
https://t.co/1QKtUpyzbr— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 20, 2026
ਡੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਡੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਐਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਈ? ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: