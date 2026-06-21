3 ਟ੍ਰੈਕਰ, 3 ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝੀ ਗੁੱਥੀ, ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

3 ਟ੍ਰੈਕਰ, 3 ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝੀ ਗੁੱਥੀ, ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਚਮੋਲੀ, ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : June 21, 2026 at 3:04 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਪਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਹਾਨ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
दयारा ट्रेक खोज एवं बचाव अभियान:— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) June 9, 2026
आज पुलिस, NDRF, SDRF, ITBP, वन विभाग, NIM, आपदा प्रबंधन की QRT, स्वान दल, SOG, स्थानीय ग्रामीण एवं अनुभवी गाइडों की संयुक्त टीम के 120 से अधिक सदस्यों द्वारा व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 3 ड्रोन टीमों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया है। pic.twitter.com/4iuoxNE5JZ
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 22 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਭਾਲ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ
29 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਬਬੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਭਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
🚨 चमोली पुलिस की जनहित अपील 🚨— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) June 11, 2026
ट्रैकिंग के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। कृपया यात्रा से पूर्व पर्याप्त तैयारी करें, अपने परिजनों एवं पुलिस को यात्रा की जानकारी दें तथा मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें।
सतर्कता ही सुरक्षा है। pic.twitter.com/3E6Woy69kE
"ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਫਿਸਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" - ਕਮਲੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਐਸਪੀ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ -
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਪਿੰਡਾਰੀ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਹਾਨ, ਜੋ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
🚨 चमोली पुलिस की जनहित अपील 🚨— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) June 11, 2026
ट्रैकिंग के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। कृपया यात्रा से पूर्व पर्याप्त तैयारी करें, अपने परिजनों एवं पुलिस को यात्रा की जानकारी दें तथा मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें।
सतर्कता ही सुरक्षा है। pic.twitter.com/3E6Woy69kE
"ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।" - ਜਤਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ
ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ
"ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।" - ਸਰਵੇਸ਼ ਪੰਵਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਚਮੋਲੀ -
ਚਾਹੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਧੁੰਦ, ਸੀਮਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਕਸਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
दयारा बुग्याल ट्रेक से लापता महिला ट्रेकर की तलाश हेतु सर्च एवं बचाव अभियान के साथ प्रकरण की जांच निरंतर जारी है। https://t.co/VUa9KCAbcn pic.twitter.com/XNnWLySdX7— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) June 8, 2026
ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ
22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਯਾਰਾ ਬੁਗਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਰੀ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।