Chaitra Navratri 2026: ਅੱਜ ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ, ਕਰੋ ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭੋਗ ਬਾਰੇ
ਅੱਜ ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ...।
Published : March 24, 2026 at 9:18 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਤਿਆਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ...
ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਇਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਹੂਰਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।
- ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।
- ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲਸ਼ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਹੁਣ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।
ਮਾਂ ਕਾਤਯਾਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੰਤਰ
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਮਹਾਮਾਯੇ, ਮਹਾਯੋਗਿਨ੍ਯਧੀਸ਼੍ਵਰੀ।
ਨੰਦਗੋਪਸੂਤਨ ਦੇਵੀ, ਪਤੀ ਮੇ ਕੁਰੂ ਤੇ ਨਮ:॥
ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ, ਜੈ ਕਾਤਿਆਯਾਨੀ। ਜੈ ਜਗਮਾਤਾ, ਜਗ ਕੀ ਮਹਾਰਾਣੀ।
ਕਞ੍ਚਨਾਭਾ ਵਰਭਯਂ ਪਦ੍ਮਾਧਰਂ ਮੁਕ੍ਤੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਨ੍ ।
ਸਮੇਰਮੁਖੀਂ ਸ਼ਿਵਪਤਨੀ ਕਾਤਿਆਯਾਨੀ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ।
ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਨੂੰ ਭੇਟ
ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਲਵਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਬਰਫ਼ੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)