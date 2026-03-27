Chaitra Navratri 9th Day: ਅੱਜ ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ 9ਵਾਂ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ
Chaitra Navratri 9th Day: ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੈਤਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਵ ਨਵਮੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 9:37 AM IST
Maa Siddhidatri Puja: ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵਮੀ ਵਾਲੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ।
ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਇਸ ਦਿਨ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਨ ਕਰੋ।
- ਦੇਵੀ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਰਤੀ ਕਰੋ।
- ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹਵਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
- ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਵਰਤ ਤੋੜੋ।
ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰ
ਸਿਦ੍ਧਾ ਗੰਧਰ੍ਵਾ ਯਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਯੈਰ੍ਸੁਰਾਇਰੈਰੈਰਪਿ,
ਸੇਵ੍ਯਾਮਾਨਾ ਸਦਾ ਭੂਯਾਤ੍ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਿਨੀ ॥
ਵਨ੍ਦੇ ਇੱਛਤ ਲਕਸ਼ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਘਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੇਖਰਮ,
ਕਮਲ ਸਥਿਤੀ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰੀ ਯਸ਼ਸ੍ਵਨੀਮ੍ ।
ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗ
ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਲਵਾ, ਪੂਰੀ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।