ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ 2026: ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ, ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਅੱਜ ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ...
Published : March 26, 2026 at 10:13 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ (ਵੀਰਵਾਰ) ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅਭਯ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਮਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵਰਦ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
#WATCH | On the eighth day of Chaitra Navratri, devotees offer prayers at Delhi's Mata Jhandewalan Devi Temple. pic.twitter.com/0yI5zlkUYH— ANI (@ANI) March 25, 2026
ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਓ।
- ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।
- ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ।
- ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਕਮ, ਸਿੰਦੂਰ, ਰੋਲੀ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ।
- ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਨੂੰ ਚਮੇਲੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।
ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਮੰਤਰ
ਓਮ ਦੇਵੀ ਮਹਾਗੌਰੀਯੈ ਨਮਃ
ਸ਼੍ਵੇਤੇ ਵਰ੍ਸ਼ੇਸਮਾਰੁਧਾ ਸ਼੍ਵੇਤਾਮ੍ਬਰਧਾਰਾ ਸ਼ੁਚਿਹ ।
ਮਹਾਗੌਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਦਦ੍ਯਾਨਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਮੋਦਾਦਾ ॥
ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਯਥਾ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥
ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਵੇਲ੍ਹੇ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ-
- ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
- ਨੌਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਭੈਰਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ, ਫਲ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦਿਓ।
- ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਖੁਦ ਦੇਵੀ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ।