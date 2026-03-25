ਅੱਜ ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਮੰਤਰ ਤੇ ਭੋਗ

ਅੱਜ ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਰੋ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਰੂਪ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 25, 2026 at 7:29 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੇਸ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਨੇਤਰ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

  • ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।
  • ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਫਿਰ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕੋ।
  • ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕੰਬਲ (ਆਸਨ) ਵਿਛਾਓ।
  • ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਆਸਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
  • ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ।
  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਹਿਬਿਸਕਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
  • ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।
  • ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
  • ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਮੰਤਰ

ॐ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।

ਏਕਵੇਣੀ ਜਪਾਕਰ੍ਣਪੁਰਾ ਨਗਾਨਾ ਖਰਸ੍ਤਿਤਾ, ਲਮ੍ਬੋਸ਼੍ਟਿ ਕਰ੍ਣਿਕਾਕਾਰਿਣੀ ਤੈਲਾਭ੍ਯਕਤਸ਼੍ਰੀਰਿਣੀ ।

ਵਾਮਪਾਦੋਲ੍ਲ੍ਲੋਹਲਾਟਕਾਨ੍ਤਕਭੂਸ਼ਣ, ਵਰ੍ਧਨਾਮੁਰ੍ਧਧ੍ਵਜਾ ਕਸ਼੍ਣ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰੀਭਯਂਕਰੀ ।

ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗ

ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਪੁਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

