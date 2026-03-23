Chaitra Navratri 5th Day: ਅੱਜ ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਭੋਗ ਬਾਰੇ
Published : March 23, 2026 at 7:35 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਮਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਆਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਮਾਸਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸਕੰਦ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।
- ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨਰੀ, ਰੋਲੀ, ਕੁਮਕਮ, ਅਕਸ਼ਤ, ਧੂਪ, ਦੀਪ ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਂਟ ਕਰੋ।
- ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਓ।
- ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੋ।
ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੋਗ
ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੀਰ, ਮਿਠਾਈ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਲ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੂਜਾ ਮੰਤਰ
ਓਮ ਦੇਵੀ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮਾਤਾਯੈ ਨਮਃ
ਸਿਮ੍ਹਾਸਨਾਗਤ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਦ੍ਮਾਸ਼੍ਰਿਤਕਾਰਦ੍ਵਯਾ ।
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਦਾ, ਦੇਵੀ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮਾਤਾ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਮਾਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮਾਤਾ ਯਥਾ ਸਂਸ੍ਥਾਨਮ੍ ।
ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)