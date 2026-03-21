Chaitra Navratri 2026: ਅੱਜ ਨਰਾਤੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ
Chaitra Navratri 2026: ਅੱਜ ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : March 21, 2026 at 8:19 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਹੂਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਕੁਮਕੁਮ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਲਗਾਓ।
- ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
- ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਮੇਵ (ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ) ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਨਾਲ ਹੀ, ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।
ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਮੰਤਰ
ਪਿਣ੍ਡਜ ਪ੍ਰਵਾਰਰੁਧਾ ਚਣ੍ਡਕੋਪਸ੍ਤ੍ਰਕੈਰਿਯੁਤਾ ॥
ਪ੍ਰਸਾਦਮ੍ ਤਨੁਤੇ ਮਹਾਯਾਮ੍ ਚਨ੍ਦ੍ਰਘਨ੍ਤੇਤਿ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾ ।।
ਵਨ੍ਦੇ ਇਛਾ ਲਭਯ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਧਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੇਖਰਮ੍ ।
ਸਿਂਹਾਰੁਧਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਘੰਟਾ ਯਸ਼ਸ੍ਵਨਿਮ੍ ।।
ਮਣੀਪੁਰ ਸ੍ਥਿਤਾਨ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੁਰਗਾ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰਮ।
ਰੰਗ, ਗਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਧਨੁਸ਼, ਪਦਮ ਕਮੰਡਲੁ ਮਾਲਾ, ਵਰਭਿਤਕਰਮ।।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)