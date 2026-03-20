Chaitra Navratri 2026: ਅੱਜ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਪੂਜਾ? ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ
Published : March 20, 2026 at 7:32 AM IST
Chaitra Navratri 2026 Second Day: ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਵੀਰਵਾਰ) ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅੱਜ ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਪ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
- ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਭੇਂਟ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ।
ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ-
"ਦਧਨਾ ਕਰਪਦਮਾਭਯਮਕਸ਼ਮਲਕਮੰਡਲੁ।
ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸੀਦਤੁ ਮਯੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣਯੁੱਤਮਾ ॥"
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪੂਜਾ?
- ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ।
- ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਰੋਲੀ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਰਸਮੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਜਗਾਓ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਰਤੀ (ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ) ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੋ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
