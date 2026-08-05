NEET UG REFORMS: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, NTA ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
Published : August 5, 2026 at 11:14 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
NTA ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਬਕਾ ISRO ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗਲਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (HPTF), ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗਲਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗਲਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਕਥਾਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੈੱਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਛੇ-ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਛੇੜਛਾੜ-ਪਰੂਫ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਦੀ QR ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 21 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ NEET (UG) 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ NEET (UG) 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, 51,311 ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, 95,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.38 ਲੱਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, 38,795 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 48,448 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤੀਕਰਨ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਡਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ, ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਆਈਟਮ-ਬੈਂਕ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ-ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਕੋਡਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਨੂਅਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗੁਪਤ-ਕਾਰਜ ਵਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਵਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ-ਸੈਟਿੰਗ, ਅਨੁਵਾਦ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਾਹਰ-ਪੂਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੌਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
NEET (UG) ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਸੈਸ਼ਨ, ਮਲਟੀ-ਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ JEE Main, CUET (UG), CUET (PG), UGC NET, ਅਤੇ CSIR-NET ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। NEET (UG) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਪੈੱਨ-ਐਂਡ-ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "NEET (UG) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੈੱਨ-ਐਂਡ-ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਮੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿੰਗਲ-ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ, NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬੇ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ NEET-UG 2026 ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਤਨਵੀ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਚਾਰੂ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।