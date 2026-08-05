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ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਕੇਂਦਰੀ NJORT ਟੀਮ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਆਇੰਟ ਆਉਟਬ੍ਰੇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

CHANDIPURA VIRUS
ਕੇਂਦਰੀ NJORT ਟੀਮ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 4:45 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (CHPV) ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਆਉਟਬ੍ਰੇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (NJORT) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

'ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ'

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (NCDC), ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਐਂਡ ਡੇਅਰੀਿੰਗ (DAHD) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਵੈਕਟਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। NCDC ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (PHEOC) ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਮਆਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਪੀਡੈਮਿਓਲੋਜੀ (ਚੇਨਈ), ਆਈਸੀਐਮਆਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਸਰਚ (ਪੁਡੂਚੇਰੀ), ਆਈਸੀਐਮਆਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ (ਪੁਣੇ), ਆਈਸੀਐਮਆਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ), ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਪੀਡੈਮਿਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ (ਬੰਗਲੁਰੂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ, ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ, ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੀਬਰ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਬੁਖਾਰ (AES) ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਅ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕੋਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।"

'ਤੀਬਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ'

ਤੇਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ , ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (AFI) ਅਤੇ AES ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਰੋਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੀਮਾਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ'

ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਤਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੱਛਰ, ਟਿੱਕ, ਮਾਈਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਰੋਪੋਡ ਵੀ ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਕਟਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਾਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

'ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ'

ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 70 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਫਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਵੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਕੀ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ?

ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕੋਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜੀਨੋਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

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CHANDIPURA VIRUS
NATIONAL OUTBREAK RESPONSE TEAM
ਕੇਂਦਰੀ NJORT ਟੀਮ
ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ
CHANDIPURA VIRUS

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