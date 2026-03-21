LPG ਸੰਕਟ: ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ, 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ LPG ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 21, 2026 at 10:23 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ LPG ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ

ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਲਪੀਜੀ (ਐਫਟੀਐਲ) ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗੈਸ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

