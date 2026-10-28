ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੰਗੂਠਾ ... ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਖਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਖੁਸ਼ੀ' ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 7:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (EB Prime Team): ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ।
ULLAS ਨਾਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ULLAS ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
2030 ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ULLAS ਨੇ 2,99,56,504 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:
- ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ (ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
- ਵਿੱਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਨ-ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ।
- ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ... ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਖਰਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਲਾਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
|ਸਾਲ
|ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
|2023
|3.5 ਕਰੋੜ
|2024
|4.84 ਕਰੋੜ
|2025
|6.23 ਕਰੋੜ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।
|ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ (%)
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|99.9
|ਗੋਆ
|99.7
|ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ
|99.0
|ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|99.0
|ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|98.2
|ਲਕਸ਼ਦੀਪ
|97.3
|ਲੱਦਾਖ
|97.0
|ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|95.7
|ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|95.6
|ਕੇਰਲ
|95.3
ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ULLAS' ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹1,037.90 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹700 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹337.90 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹250 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ... ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਾਖਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 1951 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, PLFS-2025 (ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 81.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।