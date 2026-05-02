ETV Bharat / bharat

ਮੈਸਿਜ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਚਿਤਾਵਨੀ SMS

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11:42 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

MOBILE EMERGENCY ALERT SYSTEM
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 2, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 'ਸੈੱਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਅਲਰਟ' ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, NDMA (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫਲੈਸ਼ SMS ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। NDMA 2 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਅਲਰਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ, ਇੱਕ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ ਟੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਸੁਨੇਹਾ। ਇਹ ਅਲਰਟ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ (C-DOT) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ (SACHET) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਨ ਅਲਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (CAP) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਨਾਮੀ, ਭੂਚਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਤਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ NDMA ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੈਸਟ ਚੈਨਲ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ > ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ > ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ > ਟੈਸਟ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਭੇਜੇਗੀ।



INDIAN GOVT SEND MASSAGE
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ
CELL BROADCAST ALERT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.