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ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

Central government lifts restrictions petrol and diesel
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 30, 2026 at 5:29 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ?

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਆਰਡਰ, 2026" ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ)

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਥੋਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਭੱਤਾ: ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣਾ: ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ (ਕੈਪਿੰਗ), ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

90-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 90-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL), ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

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ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਕਰੀ
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