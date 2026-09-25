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ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ !

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਆਰੋਗਯ ਮੰਥਨ 2026" ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

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ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ (Special Arrangement with Health Ministry)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2026 at 8:46 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (NHA) ਨੇ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ, ਤੇਜ਼ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ "ਆਰੋਗਿਆ ਮੰਥਨ 2026" ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (AB PM-JAY) ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀ (NHPR) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾਅਵੇ ਐਕਸਚੇਂਜ (NHCX) ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਾਈਡ
  • ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਗਾਈਡਬੁੱਕ
  • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ (SDE) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
  • AB PM-JAY ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਢਾਂਚਾ

ਇਹ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ", ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ (IISc), ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ NHA ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਹਤ ਖੋਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "NHCX ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਾਈਡ" ਸਥਾਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮ ਐਕਸਚੇਂਜ (NHCX) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

NHPR ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 130 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 978 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ABHA ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 1.21 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ) ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਨਿਰੰਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ) ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਰੈਫਰਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ABHA ID ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

IRDAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ABHA ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਆਈਡੀ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕੋਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ICMR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਬਹਿਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਬਹਿਲ ​​ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ICMR ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਵਰਕਫਲੋ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (HTAs) ਸਿਹਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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ਆਰੋਗਯ ਮੰਥਨ 2026
AROGYA MANTHAN 2026
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