ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ WhatsApp ਦੇ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ' ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Published : July 1, 2026 at 10:42 PM IST|
Updated : July 1, 2026 at 10:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ' ਬਾਰੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ' ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਚਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.— WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026
starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure…
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ' ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ, ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੋਲਆਉਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਮੈਟਾ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਮੇਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ WhatsApp ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ..."
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ WhatsApp ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਲ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਟ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਨੇਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
(ਇਨਪੁਟ: ਪੀਟੀਆਈ)