ETV Bharat / bharat

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।

INDIA LAUNCHES BHARAT TAXI
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ (Credit@@taxibharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 27, 2025 at 3:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।

"ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ" ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (NeGD) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 650 ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਲਆਉਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਵਾਰੀ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਿਰਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ:

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਟੈਕਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ NCDC, IFFCO, ਅਮੂਲ, ਕ੍ਰਿਭਕੋ, ਨਾਫੇਡ, ਨਾਬਾਰਡ, NDDB, ਅਤੇ NCEL ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" (ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (NeGD) ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਡ-ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ:

ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।

ਡਰਾਈਵਰ-ਮਾਲਕ:

ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ "ਸਾਰਥੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ:

ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਦਾ 100% 'ਸਾਰਥੀਆਂ' ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੈਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ:

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ:

ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਕੈਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਂਚ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਕੇਲ:

ਸੇਵਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਇਲਟ ਲਾਂਚ:

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 650 ਡਰਾਈਵਰ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਲਆਉਟ:

ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ:

ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਓਲਾ (Ola)ਉਬੇਰ (Uber)ਰੈਪਿਡੋ (Rapido)
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ201020112015
ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਜ਼ਰ20.6 ਕਰੋੜ17.8 ਕਰੋੜ12 ਕਰੋੜ
ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਭੋਗਤਾਲਗਭਗ 2.86 ਕਰੋੜਲਗਭਗ 3.36 ਕਰੋੜਲਗਭਗ 3.18 ਕਰੋੜ
ਮਾਲੀਆ1,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ3,928.39 ਰੁਪਏ1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਢਲੀ ਸੇਵਾ

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਵੀ ਸੀ।

2023 ਵਿੱਚ, ਓਲਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈਕ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਣਗੀਆਂ।

ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੱਲ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ।

ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

BHARAT TAXI
ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ
OLA UBER RAPIDO
ਓਲਾ ਟੈਕਸੀ
INDIA LAUNCHES BHARAT TAXI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

VinFast VF6 ਅਤੇ VF7 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ?

ਅਮਿੱਟ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਸਿਨੇ ਲਵਰਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ, ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Fatty Liver Disease

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.