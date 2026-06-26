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ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ! 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

Passport fees to increase from July 1
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ (Getty Images)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 26, 2026 at 9:49 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ, 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ₹1,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ₹1,500 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2,500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਫੀਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹3,500 ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ₹5,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਫੀਸ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜੋ ਬਾਲਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

  • 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ₹1,500 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2,500 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  • 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ₹3,500 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹5,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  • 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ₹2,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,500 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  • 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ - ₹4,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹6,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ₹6,000।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ₹3,500 ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ₹6,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

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