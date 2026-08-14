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ਜਨਗਣਨਾ 2027: 40 ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਇਆ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਨਗਣਨਾ 2027
CENSUS 2027 RELEASES NOTIFICATION (PTI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 14, 2026 at 2:08 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਵਾਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

"ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC)/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST)/ਜਾਤੀ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਸਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ"

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ "ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC)/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST)/ਜਾਤੀ" ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਣਨਾਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਤ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ), ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਕਿੱਤਾ (ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ/ਵਪਾਰ/ਸੇਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵਰਗ), ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਵਿਆਹੀ, ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਤ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ), ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ), ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ), ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ

  1. ਨਾਮ, ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਲਿੰਗ
  2. ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ
  3. ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ
  4. ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ
  5. ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ
  6. ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ
  7. ਧਰਮ, ਜਾਤ/ਕਬੀਲਾ
  8. ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਅਪੰਗਤਾ)
  9. ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ
  10. ਭਾਸ਼ਾ
  11. ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ
  12. ਪ੍ਰਵਾਸ (ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਆਖਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮਿਆਦ, ਸਥਾਈ ਪਤਾ) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਣਨਾਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ।

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ਜਨਗਣਨਾ 2027
CENSUS 2027 RELEASES NOTIFICATION

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