ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ, ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਚਮਕਦਾਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : August 28, 2026 at 6:31 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਅਗਸਤ, 2026, ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵਧਦਾ ਚੰਦਰਮਾ) ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
28 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
- ਪਕਸ਼: ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ
- ਯੋਗਾ: ਅਤਿਗੰਡ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ
- ਕਰਨ: ਬਾਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:56:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:48:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 06:58 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 10:45 ਤੋਂ 12:22
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 15:35 ਤੋਂ 17:11
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6:40 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 20:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ 10:45 ਤੋਂ 12:22 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।