3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ, ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਕੁੰਡਲੀ

3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, CCTV ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਕੁੰਡਲੀ

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 11, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਖਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 3:19 ਵਜੇ ਖੜੀ ਸੀ ਕਾਰ

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਆਈ20 ਕਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 3:19 ਵਜੇ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:48 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ।

ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੁੱਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਇਕੱਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਗੰਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਣ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। (ਪੀਟੀਆਈ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)

