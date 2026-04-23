CBSE ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਲਈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ, 15 ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੇਪਰ
Published : April 23, 2026 at 12:10 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 15 ਮਈ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੇਪਰ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੇਪਰ
16 ਮਈ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੇਪਰ 18 ਮਈ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ
19 ਮਈ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਅਸਾਮੀ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ
20 ਮਈ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ 'ਹੁਨਰ' ਅਤੇ 'ਚੋਣਵੇਂ' ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
21 ਮਈ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼'
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।